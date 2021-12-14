Oktay Kaynarca Kimdir? Kaç Yaşında? Boyu, Kilosu ne kadar? Kiminle birlikte? Yer aldığı projeler neler?

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen başarılı oyuncunun annesi Elazığlı, babası ise Malatyalı'dır. Kaynarca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur ve 1990-1997 yılları arasında eğlence ve yarışma programlarında sunuculuk yapmıştır.

İlk kez kameralar karşısına 1989 yılında yayınlanan Gençler dizisi ile geçen Oktay Kaynarca; Adanalı, Kurtlar Vadisi, Geniz Zamanlar, İnadına Yaşamadık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşçakal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak gibi sinema filmlerinde rol alarak ün kazanmıştır.

Başarılı oyuncu 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüllere layık görülmüştür.

2002 yılında meslektaşı olan Özgü Namal ile evlenmiş, çift 2008 yılında anlaşamamış boşanmıştır. 2012 yılında ise ise Melek Angun ile evlenerek ikinci kez dünya evine girmiş ancak bu evliliği de 2013 yılında sonlanmıştır.

Şu sıralar Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan Yalnız Kurt dizisi ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

Oktay Kaynarca’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hızır) (TV Dizisi)

2014 – Kardeş Payı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Emir) (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Kemal) (TV Dizisi)

2011 – Çanakkale Ruhu (Sinema Filmi)

2011 – Nuri (Nuri) (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (Komiser) (TV Dizisi)

2008-2010 – Adanalı (Yavuz) (TV Dizisi)

2010 – Seyyal 3 (Kısa Film)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Alia (Sinema Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel (Sinema Filmi)

2007 – Sıfır Dediğimde (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşkım (Murat) (TV Dizisi)

2006 – Geniş Zamanlar (Tarık) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Sinan)

2004 – Kalbin Zamanı (Sinema Filmi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (Süleyman Çakır) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin Gözyaşları (Mehmet Ali) (TV Dizisi)

2002 – Bayanlar Baylar (Melih) (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (Cemşit) (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Cemal) (Sinema Filmi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Ferhan) (TV Dizisi)

2001 – Tek Celse (Özgür) (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (Sinema Filmi)

1999 – Köstebek (Tolga) (TV Dizisi)

1995 – Bir Kadın Anatomisi (Sinema Filmi)

1994 – Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)

1993 – Şans Blokları (TV Dizisi)

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Sinema Filmi)

1989 – Gençler (TV Dizisi)