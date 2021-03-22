Okan Karacan: Koronavirüsten sonra 10 kilo verdim

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulduğunu açıklayan Karacan, "Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo verdim" dedi.

"AĞIR BİR DURUM"



44 yaşındaki Karacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadeleriyle duyurmuştu.

Karacan, tedavisinin bir kısmını hastede sürdürmüştü.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamamıştı.

1 YILDA 60 KİLO



Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtuldu. Mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda tam 60 kilo vermişti.

Karacan'ın değişimi uzun süre konuşulmuştu.

140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Karacan, "Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum" diye konuşmuştu.

Kaynak: haberturk.com