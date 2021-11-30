Okan Bayülgen'in Sosyal Medya Fenomenleri Hakkında ki İlginç Açıklaması!

Haber Global'de yayınlanan bir programa katılan Bayülgen, "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Programdaki diğer katılımcılar da bu görüşü doğruladı. Peki bu tabir neydi? Gelin hep birlikte, bu olayın detaylarına yakından bakalım.

Erotoman ilişki nedir?

Erotoman ilişki ya da erotomani, insanların kendilerinden daha iyi koşullarda yaşayan ya da daha iyi statülerde olan insanlara aşık olması anlamına geliyor. Psikiyatride kendisine yer bulmayı başaran ve bir 'rahatsızlık' olarak kabul edilen erotomani, bugün pek çok insanda görülebiliyor. Uzmanlar, belirli bir seviyenin üzerinde erotomani içinde olan insanların tedavilerini ilaçlar ile sürdürüyorlar... Peki Okan Bayülgen, neden böyle düşünüyordu?

Haber Global'deki programda, e-ticaret konuşulurken konu bir anda internet fenomenlerine geldi. Programdaki katılımcılara göre özellikle de giyim üzerine içerik üreten influencerlar, sektörde belirleyici hale geldiler. Katılımcılara göre bunun nedeni ise erotomani. İddialara göre bir fenomeni çok seven sıradan bireyler, onun gibi olmak, onun tavsiyelerine uymak için her dediklerini düşünmeden yapar hale geldiler...

Haber Global'deki programın o bölümünü aşağıdan izleyebilirsiniz