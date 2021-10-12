Okan Bayülgen, Hande Sarıoğlu'nun anlattıklarıyla şaşkına döndü!

Habertürk'te spikerlik yaptığı dönemde sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Görüntülerden dolayı kariyeri etkilenen Sarıoğlu, yönetim ile ortak bir karar vererek Habertürk'ten istifa etmişti. Dans videosuyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu ve Buket Aydın, Okan Bayülgen'in Haber Global'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu. Sarıoğlu, Bayülgen'in "Neden böyle bir şey yaptın, yani paylaştın" demesi üzerine haftalarca gündemden düşmeyen oryantal dans videosunu çektiği akşamı anlattı.

"TOPUKLU AYAKKABI GİYİNCE ÇOK İYİ SALLIYORUM"

Kariyerini etkileyen dans videosunu çektiği günü anlatan Sarıoğlu, "O gece arkadaşımın doğum günüydü. Biz pandemi şartlarında cumadan pazara karantinaya girdiğimiz bir dönemdi. 3 kız arkadaşımla birlikte Pazartesi'ye kadar benim evimde kalacaktık. Aramızdan bir arkadaşımızın da doğum günüydü. Cumartesi günü İbo Show var. İbo Show'da da Didem'in çıkacağını biliyoruz. Ben de küçüklüğümden beri okul hayatımda, düğünlerde, kermeslerde dans eden ama dans türü de oryantal. Çünkü iyi yapıyorum bu işi, iyi sallıyorum. Evde bilerek topuklu giydim çünkü topuklu giyince daha iyi sallıyorsun" dedi.

"ÜLKEDE ORYANTAL AÇLIĞI VAR"

Çocukluğunun oryantal Asena ile geçtiğini söyleyen Sarıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle büyümüş bir kızım. Evde Didem'in çıkacağını biliyoruz, çocukluğumuzda biz Asena'larla büyüdük. İbrahim Tatlıses'in programlarında dakikalarca oryantal izledik. O zamanlarda bir şey yoktu. Çok uzun bir süredir oryantal açlığı olduğu için ülkede benimki böyle bir patlama yaptı.

OKAN BAYÜLGEN: NE ACAYİP BİR KAFAN VAR

Güzel spikerin anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Okan Bayülgen ise "Ulan ne acayip bir kafan var ya. Müthiş bir kafa yok mu? Ülkede oryantal açlığı var, sen de İbrahim Tatlıses'in programlarının bir bölümü ile büyüyorsun" dedi.