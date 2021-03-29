Okan Bayülgen hakkında karar

Milliyet'in haberine göre Youtuber Muhammet Çumanoğlu, yaklaşık bir yıl önce 'Uykusuzlar Kulübü' isimli televizyon programında kendisine ait bir videodan kesit yayınlayıp 'geri zekalı' dediğini iddia ettiği Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü şovmen hakkında, 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada basit yargılama usulü ile uygulanırken, taraflara tebligat gönderilerek 15 gün içinde yazılı beyanlarını göndermeleri istendi.

Mahkeme, Okan Bayülgen’in savunmasını, Çumanoğlu da beyanlarını değerlendirdi. Mevcut delil durumuna göre atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Bayülgen’in beraatine karar verildi.

Verilen karara itiraz edilmesi halinde, ilgili kanun gereği normal yargılama usulüne geçilecek.