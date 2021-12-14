Oğuzhan Uğur'u kim neden tehdit etti?

Pinç programıyla birlikte en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden birisi olan Oğuzhan Uğur, Haber Global’de yapmış olduğu açıklamayla birlikte yeniden gündeme geldi. Uğur, sunuculuğunu Buket Aydın’ın üstlendiği ‘Tarafını Seç’ programına Ertuğrul Özkök ile birlikte katıldı. Uğur, yakın zamanda arabasının üzerine mermi bırakıldığını açıkladı.

Haber Global’de katıldığı programda Oğuzhan Uğur, “Koca bir medya grubunda hata yaparsanız çok fazla insanı ilgilendirir.” diyerek Ergenekon ve Balyoz dönemindeki suskunluğun çok fazla insanı ilgilendirdiğini belirtti. Ergenekon davasında babası tutuklanan Uğur, o dönemde seslerini duyurmak ve destek bulmak konusunda çaresiz kaldıklarını belirten açıklamada bulundu.

“Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar”:

Uğur, açıklamasının devamında “Sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insan etkiliyorsunuz. Etkilenen insanlar hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor." açıklamasında bulundu. Bunun ardından Türkiye’deki durum hakkında konuşan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Benim için en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor. Gerçekten partiler yanına çekseler ekonomik buhranı bu kadar ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Benim istediğim gibi normal ama bu özgür olduğum için değil. Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz.”

Uğur, geçtiğimiz arabasının üzerine konulan merminin yanında bir de not olduğunu açıkladı fakat notun içeriğini paylaşmadı.