Oğuzhan Uğur'un Sevgilisi Müjde Uzman Kimdir? Nereli ve Kaç yaşında?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul’da doğan oyuncu kariyerine modellik ile başlamıştır. Müjde Uzman, modelliğin ardından Vj'lik yapmış daha sonra oyunculuğa adım atmıştır. Müjde Uzman’ın boyu 1.72 metre, kilosu ise 54’dür. 26 Eylül tarihinde doğan Uzman Terazi burcudur.

MÜJDE UZMAN'IN KARİYERİ

Müjde Uzman, oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında başlamıştır. Uzman, Paramparça Aşklar adlı diziyle oyunculuğa adım attı ve sonrasında birçok dizi ve proje de yer aldı.

ünlü oyuncu Müjde Uzman, Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde 2010 yılında konuk oyuncu olarak yer almıştır. Oyuncu daha sonrasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde oynamıştır. Uzman, sinema dünyasına ise Hadi İnşallah filmi ile 2015 yılında adım atmıştır.

MÜJDE UZMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)