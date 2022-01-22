OĞUZHAN UĞUR : “BANA YOUTUBER DİYENLERLE ALAY EDİYORUM”

Dayı’nın “sanatın esnafı” dediği, Youtube’daki kariyerinin yanı sıra müzisyen, film yönetmeni, senarist ve karikatürist kimliği de olan Oğuzhan Uğur ile bu Cuma gecesi GAİN’de bir başka keyifli geçti.

“Talkshow yapanlara 30 saniye bile dayanamıyorum”

Dayı’nın neden Youtube’da olduğuyla ilgili sorusu üzerine Uğur, “Biz Youtube’a kendi talkshow’umuzu taşımasaydık hala insanlar koca koca kanallarda talk show yapmaya devam edeceklerdi. Üstelik onlarda talk da yok, sadece şov var” dedi.

Talkshow yapanların hiçbirini kendine rakip görmediğini, izlemeye 30 saniye bile dayanamadığını söyleyen ünlü şovmen, “Sonra seni gönderdiler, dedim ki eyvah bir şey geliyor. Hem aynı boydayız hem de çok enteresan bir mizah tarzın var” diyerek Dayı’ya karşı beğenisini dile getirdi.

“Patron gibi köşemde paramı sayıyorum”

Dayı’nın izlenmelerinde düşüş olduğuna yönelik söylentileri hatırlatması üzerine, “Mesela şöyle düşün, şoför vardır, arabayı 2 saatte park edemez. Ona yine de şoför denir. Şoför vardır, bir ralli pistini 2,5 dakikada bitirir, dünya rekoru kırar. Bir Youtuber vardır, atları kovalar eşeklerle oynaşır, ona Youtuber dersin. Bir Youtuber vardır, BaBaLa TV diye bir kanal açar. İçinde daha önce televizyonda reyting rekorları kırmış bütün adamları çalıştırır. Patron gibi oturur köşesinde parasını sayar. Ona Youtuber diyenlerle de alay eder. Youtuber var Youtuber var. Benim koca bir kanalım, müthiş izleyicilerim, harika da konuklarım var” ifadelerini kullandı.

“Tırnaklarımızla kazıyarak kendi yolumuzu bulduk”

Uğur sözlerini, “İlk başladığımızda biz de insanların kapısında bekledik. İnsanların çok izledikleri şovmenlere yazdık. Ama onların hiçbiri biraz da siz gelin anlatın demedi. Biz tırnaklarımızla kazıyarak kendi yolumuz bulduk” şeklinde sürdürdü.

“Yediğim linçlerde haklıları da vardı”

Dayı’nın linçlerle nasıl başa çıktığına yönelik sorusuna, “Yediğim linçlerde haklıları vardı, haksızları vardı. Bazen her şeyi konuşalım derken çok pervasızca konuştuğumuz zamanlar oldu. Onlara el freni çekerek devam ettik. Telefonla herkese cevap verme isteği oluyor. Telefonu bir yere fırlatacaksın, yoluna bakacaksın” yanıtını verdi.

PİNÇ, Beyoğlu’ndaki yeni mekanında

Oğuzhan Uğur Beyoğlu’nda bir pub açtığını şu sözlerle anlattı: “PİNÇ bir program ve 5 senedir devam ediyor. Böyle bir etkisi varken, ismi artık bir marka olmuşken, izleyicilerimizle deneyimlerimizi karşılıklı paylaşalım dedik. İstiklal Caddesi’nde kocaman bir yer açtık. Bir sürü müzisyen konuğumuz var. İzleyicilerle, konser gibi şarkı söylüyorlar artık. İnsanlar oyuncu konuklarımıza birebir sorular sorabiliyorlar. Daha iç içe olduk. Hem para kazanacağız hem de stüdyomuz sabit olmuş oldu.”

“Haddimizi filmi çekerek öğrendik”

Dayı’nın Youtube ve diğer projeler gayet güzel giderken neden Ağır Abi isimli filmi çektiğiyle ilgili sorusu üzerine ünlü Youtuber, “Müjdat Gezen’e tiyatro oyunları yazıyordum. O tiyatro oyunları kapalı gişeydi. Çok takdir ve tebrik ettiler. Bu, o yaştaki bir genci hayallere sürüklüyor; o zaman ben bir de sinema filmi çekeyim diyorsun. Paramız yoktu ama genciz çekeriz dedik. Meğer parasız çekilmiyormuş. Senaryo inanılmaz komikti. Ama o haddi bilmek lazımmış. O haddi filmi çekerek öğrendik” dedi.

“O kadar kötü filmlerde oynadım ki…”

Youtube’da, milyonlarca takipçisi olduktan sonra yapımcıların, “Bu çocuk bir yukarı kaydırsa 500 bin izleniriz” düşüncesiyle kendisini 3-4 tane sinema filminde oynattıklarını anlatan Uğur, “Bir tanesinin galasında uyudum, bir tanesinin galasından kaçtım, o kadar kötü filmlerde oynadım ki… Bundan sonra hacmimiz oraya geldi. Kendim yazıp güzel bir film çekmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.

Dayı Şov stüdyosunda yeni program: “PİNÇÇİK”

Oğuzhan Uğur ve Dayı, sevilen program PİNÇ’in bir versiyonunu Dayı Şov stüdyosuna taşıdılar. Dayı’nın masasının ardına geçen Uğur, “PİNÇÇİK” isimli programda, Dayı’nın kendisini ağırladı. Eğlenceli anların yaşandığı bu doğaçlama performans stüdyodakileri ve izleyicileri güldürdü.

Ekranların tek canlı talk show programı

Dayı Şov, her Cuma akşamı saat 23.00’te GAİN’de canlı yayında ücretsiz olarak izlenebiliyor. Okan Bayülgen’den Hülya Avşar’a, Gülşen’den Fatih Ürek’e, Enis Arıkan’dan Gupse Özay’a bugüne kadar ağırladığı birbirinden “ünlü” ve renkli konuklarının yanı sıra Dayı, kendine has mizahı ve delikanlı talk şov tarzıyla da giderek daha büyük bir izleyici kitlesine erişiyor. Eğlenceli konukların ses getiren açıklamalarıyla gündem yaratan programın tüm bölümleri istenildiği zaman GAİN Premium’da izlenebiliyor.