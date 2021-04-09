Oğuzhan Koç'un annesinden Demet Özdemir atağı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GELİNİ TAKİBE ALDI

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, gelin adayı Demet Özdemir'i sosyal medyada takip etmeye başladı.

Oğlunun kız arkadaşıyla tanışmak isteyen anne Koç, Demet Özdemir ile yemekte bir araya gelmek istedi.

(Ensonhaber)