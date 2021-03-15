Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e yardım

Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift artık el ele geziyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Özdemir, geçtiğimiz ekim ayında 4 milyon TL’ye Zekeriyaköy'den ev almıştı.

Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 12.5 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorların sıraya girdiği iddia edilmişti.

Oyuncu, yoğun set programı nedeniyle taşındığı evle ilgilenemeyince imdadına şarkıcı yetişti. Özdemir, tam yerleşemediği için de komşularının kendisine yemek götürdüğü öğrenildi.

Oğuzhan Koç'la aynı eve taşınacakları iddialarına, "Yok öyle bir şey. Hatta benim evim yapılırken, inşaat aşamasındayken Rıfat’la Yücel'in evinde kaldığım yazılmış. Rıfat'ın evinin nerede olduğunu bilmem. Aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Onu da sizin aracılığınızla söylemiş olayım" şeklinde yanıt vermişti.

Özdemir ve Koç, Bomonti'de bir mekandan çıkarken ilk kez el ele görüntülenmişti. Dört aydır birlikte olan çiftten Oğuzhan Koç, "Kaçmıyor ve saklanmıyorduk. Sadece hayatın biraz normale dönmesini bekliyorduk. İşte karşınızdayız" dedi.

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.