banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı

Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'nun setine sürpriz ziyaret

'Teşkilat' dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu'nun Ankara'daki setini, erkek arkadaşı Oğulcan Engin ziyaret etti.

Magazin 19.04.2021, 13:31
3
Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'nun setine sürpriz ziyaret

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şu sıralar Teşkilat dizisinde oynuyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in sete sürpriz ziyaretinden pozlarını paylaştı.

SEDA SAYAN DA BEĞENDİ

Teşkilat dizisi setine sevgilisini ziyarete gelen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluk pozuna ilk beğeni ise müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'dan geldi.

(Ensonhaber)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur