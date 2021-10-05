Oğulcan Çağlayan evlilik için ilk adımını attı

Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınması olay olan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Oğuzcan Çağlayan, kız arkadaşı Peri Ispartalı ile Denizli’de nişanlandı.

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transferi olay başarılı futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın Rize’ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülmüş ancak nişanlı olan Oğulcan’ın düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli’ye gittiği ortaya çıkmıştı.

Denizli’nin tanınan diş hekimlerinden Tülay Akkol’un kızı Peri Ispartalı ile Galatasaray’ın ünlü futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir otelde yapılan muhteşem bir törenle nişanlandı. Törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, spor ve sanat camiasından seçkin davetliler katıldı. Genç çiftin yüzüklerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki taktı.

Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı’yı mutlu gecelerine arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gece boyunca Oğulcan Çağlayan ile dans eden Peri Ispartalı, arkadaşlarıyla da mutluluğunu paylaştı. Peri Ispartalı, evliliğe ilk adımlarını attıkları nişan törenine ait görüntüleri sosyal medya hesabından kendisi paylaştı.