Ödül töreninde Seda Sayan’a sürpriz düğün hediyesi

İstanbul’da düzenlenen törende "Türkiye’nin en güvenilir kadını" ödülü alan sanatçı Seda Sayan’a iş kadını Otağ Kıvılcım Aydın düğün hediyesi olarak beşibiryerde taktı.

Elit Medya Group tarafından düzenlenen ‘Yılın Uluslararası Moda Ödülleri’, önceki akşam Kozyatağı Hilton’da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı ‘Çocuk Gelin’e Hayır ’ temalı geceye yaklaşık 300 davetli katıldı. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kaldı. İki oyuncu, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ünlü mankenler Tuğba Özay ,Wilma Elles ve Ece Gürsel birbirinden güzel kıyafetlerin yer aldığı defilede boy gösterdi.

Seda Sayan’a sürpriz hediye

Gecede sahneye çıkan Seda Sayan sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. "Türkiye’nin en güvenilir kadını" ödülü alan Seda Sayan’a ayrıca iş kadını Otağ Kıvılcım Aydın düğün hediyesi olarak beşibiryerde taktı. Beşibiryerde altınları boynuna takan Seda Sayan, "Nikahımda bile bundan takan olmadı. Hep ben götürüyordum ilk kez bana getiriyorlar. Akıllı kadınım yeni gelinim diye boynum boş gelmiştim" diyerek kahkaha attı.