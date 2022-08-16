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Ödül gecesinde tiyatro unutulmadı

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül töreninde tiyatro dalında “Şifa Niyetine Tiyatro” ile İlyas Çağlayan ödüle layık görüldü.

Magazin 16.08.2022, 11:36
Ödül gecesinde tiyatro unutulmadı

Geçtiğimiz gün Mood ödülleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede ödül töreninde tiyatro dalında “Şifa Niyetine Tiyatro” ile İlyas Çağlayan ödüle layık görüldü.

Her yıl tekrarlanan ve bu yıl 10’cusu düzenlenen Mood ödülleri, jürilerin seçiminin arından geçtiğimiz gece sahiplerine kavuştu. Bu yıl verilen ödüller çerçevesinde her sene düzenlenen ödül gecelerine bir yenisi eklendi. Düzenlenen gecede ödül verilen ve alanında başarılı olan kişilerden ödül ücreti alınmadı. Geceye Sanat, spor, medya ve daha birçok daldan kişiye ödül verildi.

Gece de ödül alan isimlerden biri olan ve Şifa Niyetine Tiyatro Sahnesinin Kurucu ve Eğitmeni İlyas Çağlayan, “Bu harika bir ödül gecesinde yine Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi olarak yılın çocuk tiyatrosu ödülüne layık görüldüğüm için jüri üyelerine ve bize bu ödülü veren Mood dergisine çok teşekkür ediyorum. Bu sene 8’inci yılımızı kutluyoruz. Tabi bu senemizde bu ödülü almak bizleri ayrı mutlu etti. Ben bu ödülü 31 Temmuzda doğum günü olan ve 3 yaşına giren oğlum Alparslan Çağlayan ve eşim Sevdiye Çağlayana armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

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