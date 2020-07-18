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O Ses Türkiye’nin Şampiyonu Alkan Dalgakıran “Bebek” ile Karşınızda!
O Ses Türkiye’nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran, ilk şarkısı “Bebek”i video klibiyle birlikte Universal Müzik Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.
Magazin 18.07.2020, 10:29
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O Ses Türkiye’deki ilk performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve yarışmanın favorilerinden olan Alkan Dalgakıran, Seda Sayan’ın takımında başarılı performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaştı. Alkan, Acil Servis grubunun “Bebek” şarkısını yarışmada seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı.
Sözleri ve bestesi Orhan Yolsal ve Sami Ertan Kızıltan ikilisine ait olan şarkının düzenlenmesini Safa Hendem üstlendi.
“Bebek”in video klibinin yönetmenliğini Orhan Kemal Kuşoğlu üstlendi.
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