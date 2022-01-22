O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir? O Ses Türkiye'yi kazanan Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele sona erdi ve nefes kesen bir finalin ardından şampiyon Hasan Koçak oldu.

O Ses Türkiye'de finale çıkan iki isim Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu. Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Seyrek şarkısını söyledikten sonra yaptığı konuşmada, "Buradaki 10 kişi de bence şampiyon. Buraya geldiğimizden beri arkadaşlığı hiç ihmal etmedik" dedi.

Hasan Koçak final mücadelesinde tulum çalarak 'cilveloy' şarkısını seslendirdi.

O Ses Türkiye'nin bu yıl kazanan ismi belli oldu. O Ses Türkiye onuncu sezonun şampiyonu Hasan Koçak oldu.

Şampiyon açıklamasında "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi, herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum" dedi. İmam babası da oğlu Hasan'ı alkışlayarak kutladı.

O SES TÜRKİYE HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Hasan Koçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Koçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye'ye 2016'dan beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.



HASAN KOÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Koçak, "Bu kız beni sever" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye'de ilk turu geçen Hasan Koçak, Oğuzhan Koç'u seçti.