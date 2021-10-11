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O Ses Türkiye'nin jürisi Murat Boz'dan flaş itiraf...

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Hadise'nin yerine Ebru Gündeş yer aldı. Murat Boz, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Magazin 11.10.2021, 13:15 11.10.2021, 13:17
O Ses Türkiye'nin jürisi Murat Boz'dan flaş itiraf...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, önceki akşam bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Boz, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

O Ses Türkiye' hakkında konuşan yakışıklı şarkıcı, "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Murat Boz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Hadise Hanım'ın olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da "Hadise ile her zaman beraberiz. Hadise bizimle"  yanıtını verdi.

Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayan Hadise ile ilgili Acun Ilıcalı, "O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı" demişti.

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