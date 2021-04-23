O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

Ünlü popçu Hadise, basına yansıyan iddialardan sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.

İddiaya göre, ünlü şarkıcı Hadise’nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.

“Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez” demişti

Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada “Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez” diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.