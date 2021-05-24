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O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine kim geliyor?

Hadise'nin ayrılacağını açıkladığı ‘O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü öne sürüldü.

Magazin 24.05.2021, 22:55
O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine kim geliyor?

Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu.

O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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