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O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine kim geliyor?
Hadise'nin ayrılacağını açıkladığı ‘O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü öne sürüldü.
Magazin 24.05.2021, 22:55
Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.
Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu.
O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.