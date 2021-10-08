O Ses Almanya'da Türkçe şarkı söyleyen Zeynep Avcı, yarışmaya damga vurdu

Türk kökenli Zeynep Avcı, Almanya'daki O Ses Türkiye formatlı program olan Voice of Germany yarışmasına katıldı.

Avcı, katıldığı yarışmada Yalan şarkısını Türkçe seslendirdi.

Jüri, "Aman tanrım Türkçe şarkı.” diyerek yarışmacıyı kendi takımlarında görmek istedi.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Şarkının sonunda salon, Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum.” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.