O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı kimdir?

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

20 yıldır çeşitli mekanlarda sahne alan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen ve burada yerleşen Avcı, Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye oldukça hakim olan Zeynep yarışmada da Türkçe bir parça seslendirerek cesur bir karar aldı. Zeynep tüm jüri üyelerini kendisine döndürerek aldığı kararda haklı olduğunu gösterdi.

