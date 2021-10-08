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O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı kimdir?
O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı seslendirdiği “Yalan” isimli Türkçe parça tüm jüri üyelerini kendisine döndürmeye başladı. Jüri üyeleri yaptıkları açıklamada bir kelime bir anlamadıkları halde tüylerinin diken diken olduğunu belirtti. Peki, O Ses Almanya’yı sallayan Zeynep Avcı kimdir?
Magazin 08.10.2021, 23:40
ZEYNEP AVCI KİMDİR?
20 yıldır çeşitli mekanlarda sahne alan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen ve burada yerleşen Avcı, Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye oldukça hakim olan Zeynep yarışmada da Türkçe bir parça seslendirerek cesur bir karar aldı. Zeynep tüm jüri üyelerini kendisine döndürerek aldığı kararda haklı olduğunu gösterdi.