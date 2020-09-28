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Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!

Et lokantaları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'ye twerk (kalça dansı) yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Magazin 28.09.2020, 20:37
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Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!

Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. Pandemi sürecinde kapalı tutulan lokantalarının açılmasıyla yeniden yoğunluk yaşayan Nusret, o lokantalarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken, lokantaya kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı.

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