Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek köyünü paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı

Dünyaca ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video paylaşımda bulundu.

VİDEO 350 BİN KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Doğduğu topraklara ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü: "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

Nusret Gökçe'nin paylaşımı kısa bir süre içinde yaklaşık 350 bin kez görüntülendi.