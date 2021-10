Nusret Gökçe Kimdir? Nereli? Evli mi? Serveti? Nasıl ünlü oldu? Salt bae Nedir?

Türkiye'de ve yurt dışında birçok ülkede 'steakhouse' adı verilen yeni nesil et restoranı sahibi olan Nusret Gökçe, 'salt bae tuzlama hareketi' ve et pişirme tekniği ile tüm dünyaya nam saldı.

NUSRET GÖKÇE'NİN HAYAT HİKAYESİ

9 Ağustos 1983 tarihinde Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dünyaya geldi. Maden işçisi bir babanın 5 çocuğundan biridir.

Meslek hayatına 1994 yılında İstanbul Bostancı'daki kasaplar çarşısında başladı, uzun süre kasap çıraklığı yaptı.

2007 yılında İstinye Park'ta açılan bir kasap-restoran konseptinde çalıştı. Bu deneyimin ardından dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek için, et sektörünün en büyük merkezi Arjantin'e gitti. Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Güney Amerika ülkesinde sektör hakkında fikir edindi.

Türkiye'ye döndüğünde aynı iş yerinde çalışmaya devam eden Nusret Gökçe, bu deneyimleri işine aktardı. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi pişmiş et türlerini hayat geçirdi. Yeni deneyimler için ABD'nin New York kentine gitti ve burada en bilindik 4 restoranda para almadan çalıştı. Yaptığı menü New York Times'ta yayımlandı.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi iş yerini açmak için girişimde bulundu. Arkadaşı Mithat Erdem'in yatırımcı olmasıyla 2009 yılında ilk restoranını açtı.

Kendi adını verdiği işletmesine 2012 yılında Doğuş Grubu ortak oldu. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığı sektörde artık yüzlerce çalışanı olan, onlarca restoran şubesi bulunan patron oldu.

Restoranında yurt dışından özel jetleriyle gelen müşteriler ağırladı.

NUSRET GÖKÇE EVLİ Mİ?

1983 doğumlu olan Nusret Gökçe, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır ve bekardır.

SERVETİ NE KADAR?

Nusret tuzlama hareketi ile yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınmış bir fenomen haline geldi. Geçtiğimiz günlerde şirketinin değerini 1.5 Milyar doları aştığını söyledi. Hedefi ise 3 Milyar doları aşmaktır. Şu an 36 yaşlarında olan Nusret her geçen dönem dünyanın değişik noktalarında yeni şubeler açıyor.

SALT BAE NEDİR?

Nusret Gökçe, et yemekleri ve menü fiyatları ile değil aynı zamanda internet ortamında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Her paylaşımında kendine has ve özgü olan 'tuzlama hareketi' tüm dünyada beğeniliyor. Tuzlama hareketi, resimleri ve videoları onun 'salt bae' unvanını almasını ve tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.

'Salt bae' olarak ünlenen 'Nusret Gökçe tuzlama hareketi', tuzun parmak uçlarından ön kola düşürülmesi ve ardından tabağa düşmesidir.

İngilizce 'salt', Türkçe 'tuz' anlamına gelmektedir.

'Bae' ise 'before anyone else' (herkesten önce) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kelime. Öte yandan 'bae' sözcüğünün 'babe' kelimesinin kısaltması olduğunu dile getirenler de oldu. Ayrıca 'baby' kelimesinde olduğu gibi kız, erkek fark etmeksizin 'beğenilen kişi' anlamına geldiğini açıklayanlar da oldu.

'Bae'in Türkçe okunuşu 'bey' şeklindedir.

'Salt bae' ifadesi, temel anlamı itibariyle insanların ete olan aşkını temsil eden bir tabire dönüştü.

Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketinin dünyaca ünlenmesinin ardından sosyal medyada #SaltBae etiketiyle paylaşımlar sıklıkla yapılıyor.