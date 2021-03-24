Nurseli İdiz: Evlenirim ama aynı evde yaşamam

60 yaşındaki usta oyuncu Nurseli İdiz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu programa katılan İdiz, evlilik ile ilgili konuştu.

1983 yılında nikah masasına oturduğu Cem İdiz ile yollarını 1999'da ayıran İdiz, "Kendinden küçük bir adamla beraber olur musun?" sorusuna yanıt verdi.

"EVLENİRSEM EVİMİZİN AYRI OLMASINI İSTERİM"

İdiz, "Kendimden küçük bir adamla beraber olurum. 45-50 yaşında olabilir, 9 yaş falan küçük. Evler ayrı olsun da görüşülelim, gidelim, gelelim, seyahat yapalım. Evlilik bu saatten sonra çok zor geliyor. Çok başka bir şey olması lazım. Evlenirsem evimizin ayrı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK ZOR GELİYOR"

Boşanmasının ardından eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden ve Canan Elif adında bir kızı olan ünlü oyuncu, 2018 yılında Habertürk'e verdiği röportajda, "Bekarlığa veda etmek zor mudur?" sorusuna "Uzun yıllardır bekar olduğum için bekarlığa veda etmek düşüncesi bana çok zor geliyor" yanıtını vermişti.

"AÇIKLAMALARI AYIP"

Öte yandan İdiz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle konserleri iptal edilen Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç'ın "Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz" şeklindeki açıklamalarını da değerlendirmişti.

Nurseli İdiz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

''Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp.''

"BÜTÜN MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM"

Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim.

En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur.

(Habertürk)