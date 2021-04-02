Nurgül Yeşilçay en büyük pişmanlığını açıkladı

"İbrahim Selim ile Bu Gece" programının yeni bölümüne Nurgül Yeşilçay, konuk oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra resim alanındaki başarılı işleriyle de adından söz ettiren Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu söyledi.

"AŞK, BENİ TİYATROYA SÜRÜKLEDİ"

Yeşilçay, "Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlar da çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeyler bahsettiğini fark ettim. 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için "Neymiş bunlar?" diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım." ifadelerini kullandı.

"EVDEN KAÇTIM"

Ünlü oyuncu, İstanbul'un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu vurguladı. Yeşilçay, "Ailem oyuncu olmamı istemiyordu, aç kalacağımı düşünüyorlardı. Ne olursa olsun kolunda bir altın bilezik olsun motivasyonları bizim gençlik zamanlarımızda daha da yaygındı ailelerde. Evden kaçtım ben de, beş parasız bir şekilde geçtim bütün süreçlerden." dedi.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOTOKS"



Bir dönem botoks yaptıran oyuncu, "Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks." şeklinde konuştu.

Kariyerinde 22 yılı geride bırakan Yeşilçay, bu zamana kadar yer aldığı bütün işlerin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlattı.

Yeşilçay, "Benim ilk sinema filmim Eğreti Gelin'di. Bugün yeniden hangi seti yaşamak istersin deseler Atıf Yılmaz'ın setini bir kez daha yaşamak isterim kesinlikle. Çalıştığım bütün yönetmenlerden çok şeyler öğrendim, hepsinin yeri bende ayrıdır. Unutamadığım şeylerden bir tanesi de Almanya'da film çekme pratiği aslında. Yurt dışında başka setlerde de bulundum ama Alman disiplini ve dakikliği diye bahsedilen kavramı film çekimi esnasında birebir yaşadım. Delilik gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

"TERAPİYE GİTTİM"

Şöhretinde önemli bir yeri olan 'Asmalı Konak' dizisinden de bahseden Yeşilçay, "Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de diziden sonraydı. Bir daha da gitmedim." ifadelerini kullandı.

(Habertürk)