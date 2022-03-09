Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım!

"Aşk ve Ceza", "Paramparça", "Gülperi", "Aşk Kırmızı" gibi birçok projede rol alan Nurgül Yeşilçay (45), sosyal medyadaki sessizliğinin sebebini açıkladı. Yeşilçay, 1 ay önce kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurdu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili de konuştu.

"EMNİYET KEMERİNİZİ TAKIN LÜTFEN!"

"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim. İşimizin gücümüzün başındayız. Teşekkür ederim herkese." ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun..." mesajları yağdı.

"ARKADAŞLARIMIZIN DİLİNE DÜŞTÜK!"

Öte yandan uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, daha önce muhabirlerin 'evlilik' sorularına, "Vallahi vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." demişti.

"EVLİLİĞE ÜŞENİYORUZ"

Yeşilçay, sözlerini, "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt... Bunlar zor iş. Biz direkt nikahla işi bitirelim dedik. Bu bize mantıklı geldi." şeklinde sürdürmüştü.

ŞARKILI TEKLİF

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz sene sevgilisinden aldığı evlenme teklifini anlatmıştı. Nurgül Yeşilçay, "Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim..." ifadelerini kullanmıştı. (habertürk)