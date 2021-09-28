Norm Ender podyumda boy gösterdi!

Ege İhracatçı Birlikleri’nin EİB Moda Tasarım Yarışması’nda elde ettiği derece sonrasında moda dünyasında zirveye çıkan Emre Erdemoğlu yeni koleksiyonunda tarihteki ilk yapısal dengeli uçaktan, uçağın genel yapısından ve eski pilot kıyafetlerinden ilham alıyor. Uçuş tarihindeki birçok ismin ilham olduğu koleksiyon, havacılık tarihinde kullanılan önemli detayları içinde barındırıyor. Sandıktan çıkarılan albümlerdeki pilot fotoğrafları koleksiyona ruhunu veriyor. Emre Erdemoğlu 2022 Sonbahar Kış Koleksiyonu bugün bize kanat olan tüm pilotlarımıza ithaf etmiştir.

Emre Erdemoğlu 2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonunda havacılık tarihindeki birçok kişinin portresini koleksiyonuna işlemiştir. Tüm detaylarda ilk uçaklar ve uçak kanatları grafiksel bir dille yorumlamış, pilot portreleri koleksiyona enjekte etmiştir. 1920-1950'ler retro pilot kıyafetlerinden ilham alınan koleksiyonda günümüz moda akımının stiliyle harmanlayarak, oversize formda kabanlar, print desenli gömlekler, yüksek apletli ceketler, bol cepli takımlar ve uçuşan trençkotlar koleksiyonda sıkça karşılaştığımız detaylar arasında yer alıyor.

Defilenin finalinde rap dünyasının en başarılı isimlerinden Norm Ender podyumda yürüyerek tasarımcı Emre Erdemoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. İlk kez bir podyumda yürüdüğünü belirten Norm Ender “Emre Erdemoğlu gibi adını uluslararası platformlarda duyurmuş bir tasarımcının yeni koleksiyon heyecanını paylaşmak beni çok mutlu etti. Emre’nin tarzını çok beğeniyorum kendisi zaten hem arkadaşım hem tasarımcım”dedi. Defilenin tüm koreografisini ise Öner Evez ve Yakup Biçer üstlendi.