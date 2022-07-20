Nisa Bölükbaşı'ndan milyonluk reklam anlaşması!

Fenomen yarışmacı, İstanbul’a döner dönmez teklif yağmuruna tutuldu. Daha önce 5 farklı markadan teklif alan Nisa Bölükbaşı bugün resmi imzayı attı.

Tv100’ün haberine göre; fenomen yarışmacı tanınmış bir içecek markasıyla milyonluk reklam anlaşması yaptı. İçecek markasının son reklam yüzü Aleyna Tilki olmuştu. Bölükbaşı, böylece Tilki’den bayrağı devralmış oldu. Yakında televizyon, bilboardlarda ve dijital medyada yer alacak olan reklam filmleri şimdiden merak konusu oldu. Bölükbaşı’nın ayrıca iki tekstil, bir de banka reklamı için gelen reklam tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Yarışmada aldığı birincilik tartışma konusu olan Bölükbaşı, eleştirilere “Kalbimle kazandım” yanıtını vermişti. Öte yandan Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’le beraberliği de sürüyor.