banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

Niran Ünsal koronavirüse yakalandığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Magazin 21.04.2021, 13:50
4
Niran Ünsal koronavirüse yakalandığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı. Ünsal, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayarak sevenlerinden dua istedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Şarkıcı Niran Ünsal ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum." dedi.

banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu