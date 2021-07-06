Nilüfer 6. Caz Tatili’ne görkemli final

Nilüfer 6. Caz Tatili, Cenk Erdoğan Trio konseriyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer 6. Caz Tatili çeşitli konser ve faaliyetlerle sona erdi. Büyük ilgi gören dev organizasyonun kapanışı, Atlas Mahallesi’nde düzenlenen Cenk Erdoğan Trio konseriyle yapıldı. Çilek üretimiyle ünlü olan Atlas Mahallesi’nde bir çilek tarlasının yanı başında yapılan konser öncesinde seyirciler çilek hasadı yaptı. Ellerinde küçük sepetlerle çilek toplayan seyirciler, “müzik hasadı” temasıyla yapılan faaliyetin kapanışında, bu temaya çok yakışan keyifli görüntüler oluşturdu. Kendi topladıkları çilekleri yiyenler, yemyeşil bir doğanın ortasında Uludağ manzarasına karşı caz dinledi.

Çağan Irmak‘ın yazıp yönettiği “Issız Adam” filminin müzikleriyle “2009 En İyi Film Müziği” ödülünü alan ve bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atan Cenk Erdoğan konserde, müzikal yolculuğundaki yeni durağı “Fermata“yı, dinleyicilerle buluşturdu. İlgiyle izlenen konserde Cenk Erdoğan’a kontrbas da Ozan Musluoğlu, davulda Ekin Cengizkan eşlik etti.

Doğanın içinde yaklaşık iki saat süren konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cenk Erdoğan’a plâket vererek teşekkür etti. Başkan Erdem, “Nilüfer’de 6. Caz Tatili’nin sonuna geldik. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir organizasyonda buluşmayı diliyoruz. ‘Müzik hasadı’ temasıyla bu işe başladık. Gölyazı, Akçalar, Fadıllı, Balat’ta doğayla iç içe müziğin ritmini yakaladık. Nilüfer’de sanatın keyfini çıkartmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.