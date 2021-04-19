Nilperi Şahinkaya: Cem Yılmaz'ın dizisinde oynayacağım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Klinikte yaklaşık bir saat ozon tedavisi gören Şahinkaya, çıkışta sportif halleriyle dikkat çekti.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ve koronavirüse karşı dikkatli olduğunu ifade eden Nilperi Şahinkaya, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

"YAZIN TATİL YOK, İŞ VAR"

Yazın tatil yapmayacağını söyleyen ünlü oyuncu, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı 'Erşan Kuneri' adlı projede rol alacağını belirtti. Şahinkaya, konuyla ilgili, "Yazın sette olacağım. Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri'de oynayacağım. Yazın tatil yok, iş var" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına, "İyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

"ESTETİK HARİKASI!"

20 yaşındaki bir videosunu paylaşan ve "Estetik harikası" şeklinde yorumlar alan Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili açıklamalarda da bulunmuştu.

"ORADA 20 YAŞINDAYDIM"

Oyuncu, "Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. O tarz fotoğraflar görünce hemen 'Değişmiş' yorumu yapılıyor ama bunun estetikle alakası yok. Hepimizin yüzü oturuyor, şekil değiştiriyor" diyerek, estetiği olmadığını belirtmişti.

"ESTETİK YAPTIRMAYA KORKUYORUM"

Muhabirlerin "Estetik yaptırır mısınız ya da estetiğe karşı mısınız?" sorularına ise Şahinkaya, "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum. 'Ya istediğim gibi olmazsa' diye" şeklinde yanıt vermişti.