Nilgün Belgün babaannesini taklit ederek başarıyı yakalamış

Türk tiyatro ve sinemasının başarılı isimlerinden Nilgün Belgün, oynadığı dizilerde canlandırdığı Rum karakterlerindeki başarıyı babaannesini taklit ederek yakaladığını söyledi.

Antakya EXPO alanında "Aşk ve Komedi" isimli gösterisiyle Hataylı sanatseverlerin karşısına çıkan Nilgün Belgün, yaşamından kesitleri eğlenceli bir dille anlattı. Çocukluk, gençlik ve oyunculuk yılları ile yaptığı evlilikleri kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatan sanatçı, hikayeler arasında yaptığı danslarla da geceye renk kattı. Yaşamındaki pozitifliği yetiştiği Büyükada mozaiğine bağlayan Belgün, oynadığı dizilerde canlandırdığı Rum karakterlerindeki başarıyı da babaannesini taklit ederek yakaladığını anlattı.

Sahnelediği oyunun 10. yıl dönümünde ilk kez Hatay’da seyirci karşısına çıktığını söyleyen Belgün, “Aşka, sanata ve Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya sarılmalıyız. Cumhuriyet kadını olarak ben bunu yapıyorum. Bunu unutmamalıyız. İlkelerimiz hep onun ilkeleridir” diye konuştu.