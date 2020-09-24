Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun son durumu ünlü ilahiyatçının sevenleri tarafından merak konusu olmuştu. Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Hatipoğlu’nun ardından hastalığına ilişkin bilgiler vermişti.

Hastalığına ilişkin Twitter’den açıklamada bulunan Hatipoğlu “Dostlarım. İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı.7 den 77 ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin” demişti.

Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. Facebook hesabından yapılan açıklamada “covid-19 nedeniyle takip ve tedavisini yaptığımız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamız sağlığına kavuştu. Kendisine sağlıklı günler diliyorum” denilmişti.