Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Levent' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor şampiyonu olmuştu.

Ardından farklı farklı projelerde boy gösteren Altınkaya, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

Evli ve iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, önceki akşam lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi.

3 milyon TL'lik Mercedes marka aracıyla dikkat çeken Nihat Altınkaya, karşısında bir anda gazetecileri görünce şok oldu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altınkaya, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra mekana bir giriş yaptı.