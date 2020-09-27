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Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla gecelerde
Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Nihat Altınkaya, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Altınkaya'nın milyonluk aracı dikkatlerden kaçmadı.
Magazin 27.09.2020, 08:37
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'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Levent' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor şampiyonu olmuştu.
Ardından farklı farklı projelerde boy gösteren Altınkaya, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.
Evli ve iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, önceki akşam lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi.
3 milyon TL'lik Mercedes marka aracıyla dikkat çeken Nihat Altınkaya, karşısında bir anda gazetecileri görünce şok oldu.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altınkaya, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra mekana bir giriş yaptı.
Züğürdün çenesi 1 saat önce
hani lan araba? arabasına bakalım diye tıklıyoruz araba yok markası modeli bile yok
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