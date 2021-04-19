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Nihal Yalçın'ı yıkan peş peşe haberler!
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, Twitter hesabından 4 gün arayla amcasını ve yengesini koronavirüsten kaybettiğini duyurdu.
Magazin 19.04.2021, 15:17
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Açılay karakteriyle hayranlık uyandıran ünlü oyuncu Nihal Yalçın sosyal medya hesabından 4 gün arayla amcasını ve yengesini koronavirüsten kaybettiğini duyurdu.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yalçın, “4 gün arayla amcamı ve yengemi Covid- 19’ dan kaybettik. Koca bir yabancılaşma. Çok üzgünüm ama daha çok öfkeli” notunu düştü.