Nihal Candan evli sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti

Beyaz TV ekranlarına gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk olan Nihal Candan, ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, geçtiğimiz günlerde yüksek bir binanın terasından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sevgilisi Hakan Boy’un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı, 'yasak ilişki' iddialarıyla gündeme geldi. Zor günler yaşadığını belirten Candan, “Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum” dedi. "HAKAN’IN EŞİYLE TANIŞTIM" Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşi ve ailesiyle sıklıkla zaman geçirdiğini vurguladı. Candan, “Hakan’ın çocuklarıyla ve ailesiyle vakit geçiren bir insandım. Herkesin görebileceği bir mecrada ailesi memleketlerinde beni ve ekibimi ağırladı. Aylar öncesinde yayınlanan bir videomuz var. Bir önceki rahatsızlığı için eşi ve ben bir araya gelip Hakan’ı doktora götürdük. Çünkü orada çocuklarının babasını düşünen bir anne vardı. Aynı arabada gittik. Kendisi bizi aldı. Çok detaya girmek istemiyorum ama 7/24 vakit geçirdiğim, bekar gibi yaşayan, beni paylaşmaktan çekinmeyen ve bütün ailesinin haberi olduğu bir ilişki bu” dedi. "İNTİHAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM" Hakan Boy’un ayrılık nedeniyle intihara teşebbüs ettiğinin konuşulmasına çok üzüldüğünü belirten Candan, “40 yaşında yetişkin bir adamdan bahsediyoruz. Liseli gibi haber yapmak doğru değil. Evet birbirimize çok bağlıydık. Ben defalarca ayrılmaya çalıştım ve o akışta barışıyordum. İntihar olduğunu düşünmüyorum. Ben onu öyle tanımıyorum. İki çocuğu var ve çocuklarına düşkün bir adam” ifadelerini kullandı. "ŞU AN BABAM BENİMLE KONUŞMUYOR" Sevgilisi Hakan Boy’un boşanma sürecinin uzamasının ailesini etkilediğini belirten Candan, gözyaşlarına hakim olmadı. Babasının duruma tepki gösterdiğini ifade eden Candan, "Benim gönül bağım vardı onunla. İlk ilişkim diyebilirim. İlk kez bu kadar ait hissettiğim, değer verdiğim ve değer gördüğüm...İnsanlardan rica ediyorum. Çünkü bu süreçte anılarım ve o zamanki yaşadığım duygularım çok önemli. Bir bekleyişteyiz çünkü iyi haber bekliyorum. Bunu insanların elimden almasına izin vermeyeceğim. Ben çok güzel bir şeyler yaşadım. Evet bitti. Şu an gelinen noktada ailem, namusum, şerefim söz konusu. Şu an babam benimle konuşmuyor” dedi.