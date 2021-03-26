Nevra Serezli: Cemal Can ve Aleyna çok yetenekli

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve şarkıcı Aleyna Tilki ile birlikte aynı dizide rol alan Nevra Serezli, genç yıldızları öve öve bitiremedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki'yi çok başarılı bulduğunu ifade eden Serezli, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ALEYNA ÇOK YETENEKLİ"

"Aleyna'nın disiplinine ve çalışkanlığına hayran kaldım. Bir kere şarkı söylemesi muhteşem. Bana göre Aleyna, Türkiye'nin çok iyi bir müzikal oyuncusu da olabilir. Hem çok güzel dans ediyor, hem çok güzel resim veriyor. Mesela dizinin sonunda her bölümde bir çocuk şarkısını kendi yorumu ile seslendirdi. Muhteşemdi. Ben o final sahnesini bekliyordum, onun şarkılarını dinlemek için.

"CEMAL CAN DA KABİLİYETLİ"

Cemal Can da aşırı kabiliyetli bir çocuk. Özellikle vücudunu kullanması ve dans edebilmesi çok başarılı. İkisini de çok beğendim, başarılı buldum."

Kaynak: ensonhaber.com