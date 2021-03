NETFLIX,THE WITCHER’IN İKİNCİ SEZONUNA KATILAN YENİ İSİMLERİ DUYURDU

Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Graham McTavish, Kevin Doyle, Simon Callow ve Chris Fulton, The Witcher’ın ikinci sezon oyuncu kadrosuna katıldı.

Yeni Karakterler:

Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness) - Nenneke

Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual, The Irregulars) - Phillippa Eilhart

Liz Carr (Silent Witness, Devs) - Fenn

Graham McTavish (Outlander, The Hobbit) - Dijkstra

Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) - Ba’lian

Simon Callow (A Room with A View, Four Weddings and a Funeral) - Codringher

Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King) - Rience

The Witcher S2 hakkında:

İkinci sezonun konusu: Yennefer'in hayatını Sodden Savaşı'nda kaybettiğine inanan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yere, doğduğu eve Kaer Morhen'e getirir. Kıta’nın kralları, elfleri, insanları ve şeytanları onun duvarlarının dışında üstünlük kurmak için çabalarken; Geralt, Cirilla’yı çok daha tehlikeli bir şeyden korumak zorundadır: onun içinde sahip olduğu gizemli güçten.

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer ve Therica Wilson-Read, ikinci sezon için tekrar kamera karşısına geçiyor.

İkinci sezonda Yasen Atour; Coen, Agnes Born; Vereena, Paul Bullion; Lambert, Basil Eidenbenz; Eskel, Aisha Fabienne Ross; Lydia, Kristofer Hivju; Nivellen, Mecia Simson; Francesca ve Kim Bodnia; Vesemir olarak karşımıza çıkacak.

Lauren Schmidt Hissrich, ikinci sezonda dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcı olarak geri dönüyor.

Lauren Schmidt Hissrich ile birlikte Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub ve Jarosław Sawko da yürütücü yapımcı olarak ikinci sezona devam ediyor.

Dizinin ikinci sezon bölümlerini Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) ve Louise Hooper (Cheat) yönetecek.