Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evliliğe doğru gidiyor

Etiler'de lüks araç içerisinde sıkışan trafikte görüntülenen Nesrin Cavadzade ile sevgilisi Gökhan Alkan, gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Gökhan Alkan, "Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Bizi trafikte yakalıyorsunuz, onun için zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor" yanıtını verdi.

Cavadzade, sevgilisinin cevap üzerine kahkahalar attı. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliklerinin olduğunu söyleyen Alkan trafiğin açılmasıyla yola devam etti.

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Sevgilisine sarıldığı anların görüntüsünü yayınlayan oyuncu, 21 Ocak 'Dünya Sarılma Günü'nü kutlamıştı.

Gökhan Alkan (33), kendisinden beş yaş büyük Nesrin Cavadzade'nin aşk dolu paylaşımına, "Ben senin sınırlı gövden ile beni sonsuz sarmanı diliyorum" yorumunu yapmıştı. Sosyal medyada Nesrin Cavadzade ile fotoğrafını yayınlayan yakışıklı oyuncu, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Kaynak: cnnturk.com.tr