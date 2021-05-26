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Nesrin Cavadzade'nin pozlarına beğeni yağdı
'Yasak Elma' dizisinde hayat verdiği Şahika karakterinin ölmesiyle yapıma veda eden Nesrin Cavadzade yaz tatiline çıktı. Güzel oyuncu, plajda güneşlenirken çektiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 26.05.2021, 16:19
'Yasak Elma' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Gökhan Alkan ile ayrıldıkları iddia edilen Nesrin Cavadzade, yaz sezonunu açtı.
Tatile çıkan Cavadzade, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Güzel oyuncu plajda güneşlenirken çektiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram hesabında 2,6 milyon takipçisi olan 38 yaşındaki Cavadzade'nin plaj fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı.