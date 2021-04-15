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Neslihan Yeldan: Ters köşe yapmayı severim

"Sen Çal Kapımı" adlı dizide rol alan Neslihan Yeldan, rol aldığı dizilerde ters köşe yapmayı sevdiğini söyledi.

Magazin 15.04.2021, 11:17
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Neslihan Yeldan: Ters köşe yapmayı severim

Son olarak Sen Çal Kapımı isimli projede Aydan Bolat karakteri ile öne çıkan Neslihan Yeldan, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, mesleğindeki başarısının sırrını verdi.

Her projesinde farklı karakterlere hayat vermeye özen gösterdiğini ifade eden oyuncu Neslihan Yeldan, başarısının sırrının da bu kararları olduğunu ekledi.

"KLİŞELERDEN UZAK DURDUM"

Oyuncu, "Ters köşeleri severim, klişelerden uzak durmaya çalışırım. Performansım hatırlansın, kalıcı olsun, şaşırtsın isterim. Bir başarı sırrım varsa bu yoldan gitmem olabilir." açıklamasını yaptı.

(Ensonhaber)

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