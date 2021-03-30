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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere'ye gitti

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti.

Magazin 30.03.2021, 12:33 30.03.2021, 12:37
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Neslihan Atagül tedavi için İngiltere'ye gitti

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzunca bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.

Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.

Buna göre kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül, yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladı.

Avakado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün bol bol dinlendiği ve enerji toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr

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