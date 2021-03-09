Neslihan Atagül Hollywood yolcusu!

Hola dergisine kapak olan ilk Türk Neslihan Atagül, başrollerini dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın paylaştığı 'En Los Margenes' filminin kadrosuna seçildi.



Atagül, bu hafta içerisinde yapımcılarla online olarak ilk görüşmeyi yapacak.



Juan Diego Botto'nun yazıp yöneteceği filmin çekimlerine yıl sonuna doğru başlanacağı öğrenildi.