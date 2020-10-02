‘Neler Oluyor Hayatta’ programına ödül

Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı İstanbul Üniversitesi ‘Altın 61’ ödülüne layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan oylamada yılın en iyi haber aktüel programı ’Neler Oluyor Hayatta’ seçildi. 30 bin öğrencinin katıldığı oylamada Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı İstanbul üniversitesi Altın 61 ödülüne layık görüldü.