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''Nefes almak çok zor geliyor''

Manken Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Gürsel, "İlk 3 gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. Vitamin takviyesi uygulayıp, geçirmeye çalıştım çünkü herhangi bir belirti yoktu fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım ve pozitif... İki gündür yorucu geçiriyorum" dedi

Magazin 24.03.2021, 15:22
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''Nefes almak çok zor geliyor''

Manken Ece Gürsel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"KÖTÜ BİR DUYGUYMUŞ"

"İki gündür yorucu geçiriyorum" diyen 38 yaşındaki Ece Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

''Evet... 1 yıl direndik ve Covid arkadaş buyurdu, geldi bana... İlk 3 gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. Vitamin takviyesi uygulayıp, geçirmeye çalıştım çünkü herhangi bir belirti yoktu fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım ve pozitif... İki gündür yorucu geçiriyorum. Bakalım zaman ne gösterecek... Arayan, mesaj atan dostlarıma çok teşekkür ederim ama çoğu telefonu açamıyorum, kusura bakmayın. Çünkü sürekli istirahat halindeyim. Ayrıca, konuşmak çok yoruyor, nefes almak da tabi... Kötü bir duyguymuş. Tez vakitte geçip, gitsin inşallah.''

Kaynak: haberturk.com

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