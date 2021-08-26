Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'dan 'sahte rapor' açıklaması

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Şaşmaz, 2019'da Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Kaşıkçı ise, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia ederek, 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Şaşmaz ve Kaşıkçı'nın tazminat taleplerini reddetti. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar verdi.

ŞAŞMAZ'DAN 'SAHTE RAPOR' İDDİASI

Kaşıkçı boşanma süresince 8 yaşındaki oğullarının, psikolojik sorunlara maruz kaldığına iddia eden bir rapor aldı. Necati Şaşmaz, boşanma davası sonrası alınan bu raporun sahte olduğunu, para karşılığında alınmış bir rapor olduğunu iddia etti. Şaşmaz, raporu veren psikiyatr hakkında da suç duyurusunda bulundu.

NECATİ ŞAŞMAZ HAKKINDA KARAR

Oyuncu, rapor sahibi psikiyatrın uzmanlık alanının yetişkinler olduğunu ve 14 yaşından küçük oğlu için uygun rapor hazırlayamayacağını iddia etti. Oğlunun sağlıklı olduğunu ileri süren Şaşmaz, alanında uzman dört ayrı psikiyatrdan oğlunun kaygı bozukluğu olmadığına dair rapor aldı.

Necati Şaşmaz 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

"ASILSIZ İDDİALAR"

Nagehan Kaşıkçı, eski eşi ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın 'sahte rapor sundu' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaşıkçı açıklamada, "Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen ‘sahte rapor’ iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.

Çiftin, 7 yaşında Ali Nadir ve 3 yaşında Yusuf Emir adlarında iki oğulları var

"İFTİRA"

Kaşıkçı, "Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.