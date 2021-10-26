Natalia Oreiro kimdir? Natalia Oreiro nereli, kaç yaşında? Natalia Oreiro dizileri...

Natalia Oreiro, 2001 yılında müzisyen Ricardo Mollo ile dünyaevine girdi ve çiftin Merlín Atahualpa Mollo adında bir oğulları oldu. 1997 yılında Ricos y Famosos filmiyle asıl çıkışını yakaladı. Arjantin'de kariyerini sürdüren Oreiro, filmleri ve şarkılarıyla dünya çapında tanındı.

NATALİA OREİRO KİMDİR?

Oreiro, 19 Mayıs 1977 tarihinde Uruguay Montevideo'da dünyaya geldi. Carlos Oreiro Poggio ve Mabel Iglesias Bourié'nin kızı olan Natalia,küçük yaşta Coca-Cola, Pepsi ve Johnson & Johnson gibi markaların reklamlarında yer aldı. Sekiz yaşında drama dersleri almaya başladı. On beş yaşında El Show de Xuxa'ya katıldı ve birinci olmayı başardı. On altı yaşına geldiğinde Uruguay'dan Arjantin'e taşınmaya karar verdi. 17 yaşında MTV'de VJ'lik yaptı.

YER ALDIĞI FİLM TİTANİC'DEN SONRA EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Başarılı aktrist, 1995 yılında Dulce Ana adlı dizide rol aldı. 1996 yılında ise 90-60-90 modelos adlı dizinin oyuncu listesine ismini yazdırdı, asıl çıkışı Valeria rolünü oynadığı, 1997 yapımı Ricos y Famosos adlı dizi ile oldu. Daha sonraki yıl Un Argentino en New York (1998) ile seyircinin karşısına çıktı. Film, Arjantin'de 1998 yılında Titanik filminden sonra en çok izlenilen filmi oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Filmlerinin ardından kendi adını taşıyan ilk debut albümü olan Natalia Oreiro'yu çıkardı. Albüm Türkiye, Amerika ve İsrail'in de bulunduğu otuz beş ülkeye satışa sunuldu. Albüm Cnn.Com da yılın en başarılı 100 albümü arasına girmeyi başardı. "Cambio dolor" şarkısı ayrıca Arjantin ve Doğu Avrupa ülkelerinde hafta içi her gün primetimeda gösterilen Muñeca Brava (Vahşi Güzel) (1998-1999) adlı dizinin de şarkısı oldu. Natalia dizide Milagros'u canlandırdı. Dizi, 63 ülkede ve 23 dilde yayınlandı. Muñeca Brava dizisindeki rolü ile 1998 ve 1999 yıllarında iki kez Martín Fierro Ödülleri'nde "En iyi kadın oyuncu" olarak aday gösterildi. Ocak 2000'de E! Entertainment Television tarafından "Yılın Ünlüsü" seçildi.

ŞİLİ'DE YILIN KRALİÇESİ İLAN EDİLDİ

Natalia, ikinci albümü olan Tu Veneno ile müzik kariyerini sürdürdü. Don Francisco'nun sundauğu Latin TV şov programı Sabado Gigante Internacional'da albümünü tanıttı. 2000 yılında Şili'de yapılan Viña del Mar Festivali'nde "Yılın Kraliçesi" seçildi. Ayrıca Oreiro, bu albüm ile En İyi Kadın Vokal Albüm dalında Latin Grammy ödüllerine aday gösterildi, ancak ödülü Christina Aguilera'nın Mi Reflejo albümü aldı. Bu adaylıkla başarılı sanatçı, aday gösterilen ilk Uruguaylı müzisyen oldu.

Oreiro'nun üçüncü albümü Turmalina, 2002 yılında piyasaya sunuldu. Natalia, ilk kez bu albümde söz yazdı ve beste yaptı. Natalia, bu albümü ile Polonya, İsrail, Macaristan, Romanya ve Rusya gibi birçok ülkede konser verdi.

SOS Mİ VİDA DİZİSİYLE BİRÇOK DALDA ÖDÜL ALDI

Müzisyen, 2006 yılında Facundo Arana ile başrolünü paylaştığı Arjantin'de gösterime giren Sos mi Vida adlı dizide oynadı. İsrail, İspanya ve Macaristan gibi 40'tan fazla ülkede yayınlandı. Türkiye'de 40. bölümden itibaren reytinglerden dolayı kaldırılan dizi, Arjantin TV ve Radyo, Gazeteciler Birligi (APTRA) tarafından düzenlenen Martin Fierro Ödülleri ve Prize Bugler Spectacles'de "Yılın Dizisi, En İyi Kadın-Erkek Komedi Oyuncusu" gibi çeşitli dallarda ödüller aldı.

2001 yılından bu yana üyesi olduğu Greenpeace'in Arjantin'de düzenlediği kampanyalara katılarak, tanıtımlarında yer aldı.

2002 yılında Pablo Rago ile birlikte Kaçak Kız adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yılında Eduardo Mignon yönetimindeki Cleopatra filminde Norma Aleandro ve Leonardo Sbaraglia gibi oyuncularla oynadı. 2004 yılında El Deseo dizisinde yer aldı. 2006 yılında Arjantin'in Rosario kentinde çekilen La Peli filminde boy gösterdi. 2007 yılında Patite Feo adlı bir çocuk dizisinde konuk oyuncu oldu. 2008 yılında internet üzerinde yayınlanacak ilk pembe dizi olan Amanda O'da, Luciano Castro ile birlikte yer aldı.

DİVİDİDOS GRUBUNUN SOLİSTİ İLE EVLENDİ

Natalia Oreiro, 31 Aralık 2001'de Arjantin'in ünlü rock grubu "Divididos"un solisti Ricardo Mollo ile Brezilya'da gizlice evlendi. Çiftin, Merlín Atahualpa Mollo adında bir de çocukları bulunuyor.

NATALİA OREİRO DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema filmleri

2011: Mi primera boda

2011: Kayıp Çocukluk

2010: Miss Tacuarembó

2009: Francia

2009: Música en Espera

2006: La peli

2006: Las vidas posibles

2005: La guerra de los gimnasios

2003: Cleopatra

1998: Un argentino en New York

Televizyon dizileri

2012 Lynch

2008: Amanda O

2006: Aşk Meleğim (Sos Mi Vida)

2006: V ritme tango

2005: Botines

2004: El deseo

2002: Kaçak Kız

1998: Vahşi Güzel (Muneca Brava)

1997: Aşk Meleği

1994: Inconquistable corazón

Albümleri

1998: Natalia Oreiro

2000: Tu Veneno

2002: Turmalina