Nasreddin Hoca Şenliği’nin finalini Bengü yaptı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu’nda binlerce kişiye bir konser veren ünlü sanatçı Bengü, performansı ve şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu’nda yaklaşık 6 bin kişiye şarkılarını söyleyen sanatçı, konseri boyunca hayranlarını yerlerinde oturtmadı. Konser alanını dolduran binler kişi zaman zaman ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konserin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ünlü sanatçıya bir plaket takdim etti.

Başkan Akkaya, “Nasreddin Hoca Şenliğimizin bugün son günü 6 gündür yoğun bir şekilde dolu dolu programlarla baş başaydık. Çok güzel konserlerimiz vardı. Bugün son konserimizi Bengü hanımla bitiriyoruz. Sanatçılarımız iyi ki varlar ama esas olan sizler iyi ki varsınız. Sizler bu konserleri anlamlı kılıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yine burada aynı gün saatte buluşmak üzere diyor, Bengü Hanıma da bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’de, “Bengü hanım ben de bu şehirde doğdum, bu şehrin evladıyım. Bu şehre kurban olunmaz mı? Bu şehrin insanları Nasreddin Hoca’nın hoş görüsüyle, görgüsüyle büyümüş gülen yüzler. 63 yıl önce bizim büyüklerimiz bu şenliği başlatmış. Belki o tarihlerde Türkiye’de birkaç büyük şehir dışında festival yok. Uluslararası olarak her yıl bu festival bu güzel Akşehirlilerin Nasreddin Hoca’sına sahip çıkmasıyla devam ediyor. Sizde bu gece bizlere çok güzel bir an yaşatıyorsunuz. Değerli bir sanatçımızsınız, bir çok hit parçanız var. Güzel bir anne, güzel bir eşsiniz. Akşehir’e böyle güzel bir an yaşattığınız için size ve ekibinize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Plaket takdiminin ardından konserin sunucusu ünlü şovmen Doğukan Alsay Bengü’ye bir sürpriz yaparak seyirciye arkasını döndürtüp binlerce kişiye cep telefonu ışıkları eşliğinde ‘Bir Şarkısın Sen’ parçasını söyletti. Ünlü sanatçı da seyirciyle birlikte şarkıyı söyledi.

"Nasreddin Hoca nesillerce hepimizin hikayeleriyle büyüdüğü efsane bir kahraman"

Konser Sonrası İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Ünlü Şarkıcı Bengü, “Geldiğimde de çok heyecanlıydım çünkü Konya’da benim ilk konserim. Nasreddin Hoca nesillerce hepimizin hikayeleriyle büyüdüğü efsane bir kahraman. O yüzden de onun isminin geçtiği bir festivalde seyircilerin huzurunda olmak çok güzeldi. Ben de şimdi çocuklarıma Nasreddin Hoca hikayelerini anlatırken, onun geleneksel bize öğretileriyle onları büyütmeye çalışırken burada şarkılarımı söylemek çok güzeldi. Beni izleyenler çok keyifliydi, bütün şarkılara eşlik ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, emeği geçen herkese tüm Konyalılara sevgilerimi gönderiyorum. Şahane bir gece yaşadık. Hepinize mutlu, neşeli, sağlıklı bir yaz diliyorum” dedi.

"Yaz bitmeden yepyeni bir şarkı daha gelecek"

Yeni çalışmalar hakkında da bilgi veren ünlü Sanatçı Bengü, “Tatlı şarkısı yeni çıktı biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta sanıyorum Serdar Ortaç albümünde bulunan ‘Heyecan’ şarkısını ben seslendirmiştim, bir video çekeceğiz. Sonrasında da yaz bitmeden bir şarkı daha, yepyeni bir şarkı daha gelecek. Sürekli şarkılar üretmeye devam edeceğim” diye konuştu.