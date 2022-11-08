Nadide Sultan ‘Konyalım’ ile geri döndü

Nadide Sultan 199 yılında çıkardığı ‘Konyalım’ şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Dünyaca ünlü spotify dijital müzik platformunda, Nadide Sultan’ın yıllar önce seslendirmiş olduğu ‘Konyalım’ isimli şarkısının rüzgarı esiyor. Anonim türkü ‘Konyalım’ spotify Türkiye viral listesinde 3’üncü sıraya kadar yükseldi.

23 yıl sonra şarkının dijital platformdaki yükselişiyle dikkat çeken Nadide Sultan "Müzik dünyası için dijital platformdaki müzikseverlerin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu güzel türküyü benden dinleyen; viral listesinde 3’üncü sıraya taşıyan tüm dinleyicilere ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.